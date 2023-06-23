В Миассе на Дне города выступит группа «Любэ»

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев

На праздновании Дня города в Миассе выступит группа «Любэ». Концерт состоится в 20:10 8 июля на площади перед зданием городской администрацией. Афишу праздника обнародовали в мэрии Миасса.

Музыканты «Любэ» станут не единственными участниками концерта в честь 250-летия Миасса. С 19:20 на площади горожан будут развлекать коллективы дворца культуры. А после «Любэ», в 21:35 начнется выступление DJ FEEL.

Торжества планируют завершить фейерверком в 22:55.

Напомним, на «Атомном выпускном» в Челябинске 23 июня выступят Gayazovs Brothers.

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