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НовостиПроисшествия23 июня 2023 11:19

В Магнитогорске при пожаре в садовом товариществе погиб мужчина

Его тело обнаружили в бытовке
Елена КОЛЧИНА
Пожар случился ночью

Пожар случился ночью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина погиб при пожаре в магнитогорском СНТ «Металлург-2».

Пожар на одном из участков случился ночью. Его заметили в 3:30.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на место происшествия приехали восемь спасателей на двух спецмашинах с цистернами. Оказалось, что горит бытовой вагончик. С огнем удалось справиться в считанные минуты. Но при тушении в бытовке нашли тело мужчины.

Личность погибшего сейчас устанавливают. Судя по всему, жизнь мужчины унесла неудачная попытка отогреться прохладной ночью.

— Предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печного оборудования, — сообщили в МЧС.

Ранее в Магнитогорске мальчик перелез с балкона восьмого этажа на балкон десятого.

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