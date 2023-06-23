В Магнитогорске при пожаре в садовом товариществе погиб мужчина

Пожар случился ночью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина погиб при пожаре в магнитогорском СНТ «Металлург-2».

Пожар на одном из участков случился ночью. Его заметили в 3:30.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на место происшествия приехали восемь спасателей на двух спецмашинах с цистернами. Оказалось, что горит бытовой вагончик. С огнем удалось справиться в считанные минуты. Но при тушении в бытовке нашли тело мужчины.

Личность погибшего сейчас устанавливают. Судя по всему, жизнь мужчины унесла неудачная попытка отогреться прохладной ночью.

— Предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печного оборудования, — сообщили в МЧС.

Ранее в Магнитогорске мальчик перелез с балкона восьмого этажа на балкон десятого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru