В Магнитогорске при пожаре в садовом товариществе погиб мужчина

Пожар случился ночью
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мужчина погиб при пожаре в магнитогорском СНТ «Металлург-2».
Пожар на одном из участков случился ночью. Его заметили в 3:30.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на место происшествия приехали восемь спасателей на двух спецмашинах с цистернами. Оказалось, что горит бытовой вагончик. С огнем удалось справиться в считанные минуты. Но при тушении в бытовке нашли тело мужчины.
Личность погибшего сейчас устанавливают. Судя по всему, жизнь мужчины унесла неудачная попытка отогреться прохладной ночью.
— Предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печного оборудования, — сообщили в МЧС.
Ранее в Магнитогорске мальчик перелез с балкона восьмого этажа на балкон десятого.
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