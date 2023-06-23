Приговор жителю Троицка, смертельно ранившему двухлетнюю дочь, оставили в силе

Асфандияров замахнулся на сожительницу, но смертельно ранил дочь Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Челябинский Седьмой кассационный суд отказал в смягчении наказания 33-летнему жителю Троицка Рамизу Асфандиярову, который в пьяном угаре смертельно ранил двухлетнюю дочь и чуть не убил сожительницу. Судебное решение — 12 лет колонии строгого режима — осталось без изменений, пишет сайт Pchela.news.

Напомним, что все произошло 4 февраля 2022 года. Мужчина приревновал мать ребенка и решил выяснить с ней отношения. В разгар скандала Асфандияров замахнулся ножом на женщину, однако промахнулся и задел ребенка, который находился у нее на руках. Нож рассек подколенную артерию, и девочка потеряла много крови. Остановить мужчину удалось подруге потерпевшей женщины, которая выхватила нож из его рук. Врачам спасти двухлетнюю девочку не удалось, и она умерла в больнице.

Гособвинитель запросил для Асфандиярова 12 лет колонии строгого режима, по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девочки, повлекшем ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Адвокат подсудимого просил переквалифицировать его действий на причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Асфандияров в своем последнем слове обратился к суду с просьбой смягчить приговор.

Троицкий райсуд оказался слишком благосклонным — Асфандияров получил 1,5 года колонии общего режима. Это вызвало возмущение общественности. В дело вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ужесточения наказания потребовал и исполняющий обязанности прокурора Троицка Антон Сафронов. Апелляцию по делу рассмотрел Челябинский областной суд и вынес приговор по более тяжким статьям. В результате, Асфандиярову был приговорен к 12 годам строгого режима.

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