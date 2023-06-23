Более 600 организаций региона нарушают природоохранное законодательство: среди них — крупная сеть кафе-столовых из Челябинска

Центр коммунального сервиса ведет работу по выявлению организаций, которые не заключают договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Только в мае в ходе проверочных работ сотрудники ЦКС выявили более 600 таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Больше всего нарушителей обнаружено в муниципалитетах, которые входят в состав Челябинского кластера, где в ходе выездной работы за май нарушителям природоохранного законодательства было вручено 318 уведомлений о необходимости заключить договор на вывоз коммунального мусора. В Магнитогорском кластере было вручено 164 подобных уведомления, в Карабашском – 150.

Отказываясь заключать договор, представители бизнеса, которые генерируют твердые коммунальные и иные виды отходов, зачастую сбрасывают мусор на ближайшие контейнерные площадки жилого фонда, перекладывая таким образом бремя финансовой ответственности за их вывоз и утилизацию на плечи обычных граждан. Подобные действия являются незаконными, они приводят к переполнению контейнерных площадок, что негативно сказывается на санитарном состоянии городов и районов региона.

Есть и другая проблема. Маршруты движения мусоровозов всегда выстраиваются с учетом утвержденных нормативов накопления мусора. Проще говоря, за один рейс каждая коммунальная машина должна обслужить определенное количество контейнерных площадок, полностью заполнив при этом кузов. Если же отходов на площадке скапливается больше, как это происходит в случаях сброса в баки неучтенного мусора, машине приходится завершать свой рейс раньше. В итоге отходы на других еще не обслуженных в рамках запланированного рейса площадках остаются дольше в баках, что и приводит к их переполнению.

Недавно в поле зрения регионального оператора попала крупная сеть кафе–столовых в Челябинске «Сели-съели». У заведения несколько филиалов по разным адресам,но при этом договор на вывоз ТКО заключен только с одним из шести. Остальные пять крупных точек общепита работают без соответствующего договора. Специалисты ЦКС до сих пор не получили внятного ответа от руководства ресторана, каким образом утилизируются накопленные в ходе хозяйственной деятельности предприятия бытовые отходы.

Отметим, что жители домов, соседствующих с рестораном, периодически сообщают о переполнении контейнеров в своих дворах. О проблеме заявляли и представители управляющих компаний на заседаниях штабов при районных администрациях.

Фото: пресс-служба Центра коммунального сервиса

Красноречиво проблему несанкционированного складирования отходов иллюстрирует контейнерная площадка, расположенная в Центральном районе Челябинска по улице Академика Королева, д. 9А. Несмотря на ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов, на площадке наблюдается переполнение контейнеров. Одна из главных причин – сверхнормативное накопление отходов.

По документам площадка обслуживает два многоквартирных дома, в установленные на ней баки по договорам с ЦКС складируют отходы три организации. Для закрытия потребностей в услуге для жителей указанного количества многоэтажек и потребителей – юридических лиц по нормативам достаточно всего 1,5 контейнера.

Фактически на площадке установлено три евроконтейнера объемом 1,1 куб. м и еще несколько маленьких емкостей, установленных силами УК, чтобы исключить скопление отходов на земле. Но все емкости почти всегда стоят переполненными. Картонные упаковки от пищевых продуктов и плотные мешки с кухонными очистками скапливаются регулярно и в больших объемах.

Фото: пресс-служба Центра коммунального сервиса

Кто именно складирует избытки мусора ЦКС неизвестно, однако отметим, что вблизи от проблемной контейнерной площадки находится один из филиалов гастротеки «Сели – съели», с которым нет договора на вывоз ТКО.

Региональный оператор в очередной раз уведомил собственника кафе онеобходимости заключить договор по каждому филиалу, но документы на оформление пока не поступили.

Отметим, что нередко ЦКС сталкивается с другой проблемой. Отдельные организации формально соблюдают требования федерального законодательства. Договор на вывоз ТКО с ЦКС у них заключен, тем не менее все образующиесяотходы продолжают попадать на контейнерные площадки жилого фонда.Часто этим «грешат» садовые товарищества и гаражные кооперативы, превращая ближайшие контейнерные площадки в зоны стихийного бедствия.

Одна из таких находится в Курчатовском районе возле дома №9 по улице 250 лет Челябинска и соседствует с СНТ «Любитель-2».

Фото: пресс-служба Центра коммунального сервиса

По документам площадка обслуживает только один жилой дом, а по факту - целое садовое товарищество. Это можно увидеть по морфологии отходов.В отсеке для крупногабаритных отходов размещаются ветки, автомобильные шины, старые доски, укрывной материал, строительный мусор.

Особенно ярко это проявляется весной, когда дачники открывают новый сезон и начинают активно наводить порядок на своих участках, избавляясь от старых вещей. Правление сада считает, что действуют в рамках закона. Договор на вывоз ТКО есть, а вот заявки на его транспортировку делать необязательно. Ведь дачники нашли прекрасный способ его утилизировать, не обращаясь напрямую к региональному оператору.

Это не единичные примеры. Есть организации, которые намеренно искажают информацию о масштабах своей коммерческой деятельности, пытаясь сэкономить на вывозе ТКО. В каждом конкретном случае региональному оператору приходится разбираться отдельно.

Вместе с тем, поискорганизаций, которые отказываются заключать договор на вывоз ТКО или делают это формально, продолжается. Сотрудники ЦКС проводят выездную работу, выявляют такие организации, фиксируют нарушения и вручают уведомления о необходимости исправить нарушение природоохранного законодательства. И такая работа дает свои плоды.

В мае после работы специалистов ЦКС «в полях» документы на оформление договоров в компанию подали 169 юридических лиц. Сведения об организациях, которые игнорируют уведомления, региональный оператор направляет в прокуратуру и министерство экологии. В прошлом месяце списки были поданы на 460 юридических лиц и ИП-нарушителей.

Практика показывает, что этодейственный инструмент воздействия. За отказ от заключения договора организациям грозит штраф до 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.