Жительницу Магнитогорска осудили за попытку записать дочь в медколледж по поддельному аттестату

Женщина купила поддельный аттестат за 25 тысяч рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес обвинительный приговор женщине, которая пыталась записать несовершеннолетнюю дочь в медколледж по поддельным документам. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в июне прошлого года женщина купила за 25 тысяч рублей поддельный аттестат о среднем общем образовании, выданный на имя своей опекаемой несовершеннолетней дочери. Впоследствии этот документ она предъявила приемной комиссии медколледжа. Однако обмануть сотрудников учебного заведения не удалось, поскольку школьница на момент поступления закончила только 10 классов.

Жительницу Магнитогорска признали виновной по статье 237 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). За совершенное преступление ей назначили шесть месяцев ограничения свободы.

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