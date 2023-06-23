В Челябинске сделают удобной для пешеходов улицу Карла Маркса

В ходе работ планируется расширить тротуар

С 26 июня в Челябинске начнется благоустройство улицы Маркса на участке от ул. Кирова до ул. Цвиллинга. Об этом сообщили в городской администрации.

В первую очередь для пешеходов сделают из гранитной плитки тротуар, ширина которого будет не менее трех метров. По центру разделительной полосы установят освещение. Кроме того, на благоустраиваемом участке появится двухметровый газон с кустарниками.

Все работы подрядчик должен будет завершить до 26 сентября.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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