В Челябинске образовались восьмибалльные пробки из-за празднования «Атомного выпускного»

Пробки достигли восьми баллов в час пик. Фото: архив КП

Вечером 23 июня в Челябинске образовались восьмибалльные пробки. Основной причиной заторов стало перекрытие улиц возле парка Гагарина, где в ближайшее время пройдет «Атомный выпускной».

Движение транспорта в центре города оказалось буквально парализовано. Автомобилисты встали в пробках на проспектах Ленина и Свердловского, улицах Энгельса, Красной, Цвиллинга и Свободы. Объехать центр без существенных помех не получится, но движение там затруднено не так сильно – небольшие заторы есть на улицах Воровского, Блюхера, Доватора и Труда.

Также образовалась громадные пробки на автодороге Меридиан и улице Рождественского при въезде в Ленинский район. На обеих участках дорог там произошло аварии.

Северо-запад Челябинска от пробок сильно не страдает. Там имеются небольшие заторы на некоторых участках улицы Братьев Кашириных и проспекта Победы.

В Металлургическом районе существенных пробок нет. В Тракторозаводском районе затруднено движение на дорогах, которые ведут в центр города.

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