В Челябинске ограничат движение на улице Васенко из-за аварийных работ

Ограничения введут 24 июня
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске временно ограничат движение на улице Васенко. Об этом сообщили в городской администрации.
— В связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях в субботу, 24 июня, вводится ограничение движения по улице Васенко в районе домов № 25 и № 27, — уточнили в мэрии.
Автомобилистов просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
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