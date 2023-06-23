В Челябинске ограничат движение на улице Васенко из-за аварийных работ

Ограничения введут 24 июня Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске временно ограничат движение на улице Васенко. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях в субботу, 24 июня, вводится ограничение движения по улице Васенко в районе домов № 25 и № 27, — уточнили в мэрии.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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