В челябинском аэропорту мать с двумя детьми отказались пускать на рейс из-за заламинированных документов

Надзорное ведомство даст оценку действиям сотрудников аэропорта и авиакомпании Фото: Андрей АБРАМОВ

Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за случая в челябинском аэропорту, где мать с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта Челябинска в части исполнения требований законодательства защите прав потребителей, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, с начала лета при полетах по России начали тщательнее проверять документы. Согласно изменениям в законодательстве, пассажиров с детьми не пустят на борт самолета, если свидетельство о рождении ребенка заламинировано. По закону такой документ считается недействительным, и его нужно заменить. Как сообщает правительственный телеграм-канал «Объясняем.рф», новое свидетельство о рождении лучше хранить в файле или папке.

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