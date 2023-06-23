В Челябинске закроют правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую

Фото: архив КП
В Челябинске автомобилистам закроют правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую. Об этом сообщили в мэрии города.
— В связи с проведением капитального ремонта инженерных коммуникаций с 9 часов 24 июня до 20 часов 25 июня будет закрыт правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую, — уточнили в администрации.
Поворот направо будет осуществляться через перекресток. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Иллюстрация: администрация Челябинска
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