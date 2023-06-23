В Челябинской области усилят меры защиты по предотвращению диверсий на железной дороге

В Челябинской области уже происходили случаи диверсий на железных дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области прошло заседание регионального оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы защиты объектов железнодорожного транспорта и энергетики на железной дороге. Губернатор Алексей Текслер отметил, что сейчас эта тема является актуальной, поскольку за последнее время в стране участились случаи террористической направленности.

— Если говорить про наш регион, то спасибо ФСБ и другим правоохранительным структурам. Каждый случай террористической направленности раскрывается. Но, тем не менее, мы видим, что эти случаи происходят. Мы знаем, почему они происходят, мы знаем, кто вербует этих людей, – заявил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что регион сможет обеспечить безопасность на объектах критической инфраструктуры, если каждый из руководителей будет максимально ответственно и внимательно выполнять работу на своем месте.

— Если на всех участках будет организована работа четко, с полным соблюдением всех мер безопасности, с оперативным реагированием на все поступающие сигналы, то, я уверен, большинство инцидентов мы сможем исключить и профилактировать, — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что необходимо оборудовать техническими средствами охраны энергетические объекты железной дороги, а также установить системы сигнализации, централизации и блокировки поездов.

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