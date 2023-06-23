Американец Грант Поттер проведет лекцию о Толкине в Публичной библиотеке Челябинска

Грант Поттер получил образование в Калифорнийском университете. Фото: Hornews.com

Гражданин США Грант Поттер проведет в Челябинске лекцию, посвященную творчеству отца-основателя фэнтези Джону Рональду Руэлю Толкину. Рассказывать о жизни и произведениях писателя американец будет на русском языке, однако на всякий случай его «подстрахует» доцент кафедры философии института медиа и социально гуманитарных наук ЮУрГУ Кирилл Резвушкин.

Как сообщает Hornews.com, американец уже несколько лет живет в Челябинске и работает частным учителем английского языка. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, он решил не возвращаться на родину и остаться в России.

— Грант очень любит Толкина, даже сам пишет романы. Говорил, что хочет стать писателем, — рассказал изданию Кирилл Резвушкин. — Он интересуется философией, историей, языками, наукой.

Кстати, у Гранта есть собственный канал на YouTube, где он рассказывает о жизни в России. До переезда в Челябинск американец получил образование в Калифорнийском университете.

Лекция «Мифы власти у Дж. Р. Р. Толкина» пройдет 28 июня по адресу пр. Ленина, 60, Выставочный зал Публичной библиотеки, 3-й этаж. Начало в 17:00, вход свободный.

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