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НовостиОбщество23 июня 2023 17:56

Бастрыкин затребовал доклад по проверке челябинского детсада, где у сотрудницы нашли сифилис

Появилась информация, что болезнь мог подхватить и ребенок
Ян Стоев
Ян Стоев
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей о челябинском детском саде, где у сотрудницы выявили сифилис. Сейчас проводится процессуальная проверка, и глава ведомства затребовал доклад по ее результатам.

— В социальных сетях сообщается, что у сотрудника дошкольного учреждения Челябинска в ходе медицинского осмотра выявлено заболевание, которым, по мнению родителей, мог заразиться один из воспитанников, — говорится в сообщении информационного центра СК России.

Сейчас в детском саду принимаются меры по диагностике и предварительному лечению всех, кто контактировал с сотрудницей. Родителям выдали формы для согласия на сдачу крови, а их детям прописали антибиотики.

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