В Челябинске разыскивают самокатчика, который сбил велосипедиста и скрылся

Челябинцев просят помочь в поисках участника ДТП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске столкнулись электросамокат и велосипед. Авария произошла днем 23 июня на улице Салютной.
На зебре самокатчик сбил велосипедиста и не остановился проверить, цел ли пострадавший, а укатил в неизвестном направлении.
— В результате данного ДТП получил телесные повреждения велосипедист, доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в ГИБДД Челябинска.
Полицейские сейчас пытаются отыскать водителя самоката. Челябинцев, которым что-либо известно о столкновении, просят сообщить по телефонам 728-61-14, 728-60-10.
Ранее в Челябинской области водитель устроил тройное ДТП с переворотом, уходя от полицейской погони.
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