В Челябинской области заявки на запись детей в первый класс подали уже 79% родителей

Приказы о зачислении в первый класс в школах подпишут в начале июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области уже подали более 38 тыс. заявлений на запись детей в первый класс. О школе для сыновей и дочек позаботились родители 79% будущих первоклассников. Первый этап приемной кампании продлится до 30 июня.

Как рассказали в региональном министерстве образования, 62% заявлений родители направили через интернет.

До 30 июня в школах продолжат принимать документы от семей, живущих на закрепленных территориях, а также имеющих право на первоочередное предоставление места. С 1 по 5 июля в школах будут выпускать приказы о зачислении будущих первоклассников.

А с 6 июля по 5 сентября заявления будут принимать у родителей вне зависимости от места проживания. Записать ребенка в школу можно будет лично, через портал госуслуг или информационную систему «Образование в Челябинской области».

Ранее в регионе назвали лучшие школьные столовые.

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