Все это не для людей: в челябинском Саду Победы установили горку, лестницу и кольца

Фото: управление культуры Челябинска

В челябинском Саду Победы открыли площадку для выгула и дрессировки собак.

На территории в 740 квадратных метров по соседству с аллеей ветеранов насыпали специальное покрытие, установили горку, кольца, лестницу и искусственные препятствия. Конструкции можно использовать как для тренировки, так и просто для активной игры с засидевшимся в квартире питомцем.

— Площадка для выгула собак появилась в рамках инициативного бюджетирования, — сообщили в городском управлении культуры.

Ранее в Челябинской области детям запретили гулять с крупными собаками, а пьяным — с любыми животными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru