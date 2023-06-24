«Позавидует любой сторожевой пес»: пушистую Бусю из Челябинска приняли в кошачий отряд МЧС

Буся на рабочем месте. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Челябинскую кошку Бусю приняли в отряд «Семенычи». Это неформальный клуб пушистых «сотрудников» МЧС из разных регионов, созданный в память о тюменском коте-пожарном Семене.
Буся – опытны работник. Ее принесли в челябинскую пожарно-спасательную часть №19 еще крошечным котенком больше десяти лет назад.
— Охранным качествам Буси позавидует любой сторожевой пес: ни дворняга, ни котейка с улицы не попадут на территорию части. Буся на страже, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Бусю огнеборцы считают своим талисманом. Вместе с пожарными кошка принимает дежурства и посещает занятия в учебном классе.
Профессиональные обязанности Буся успевает совмещать с личной жизнью. Она регулярно приносит потомство, но сотрудники МЧС из-за плодовитости питомицы не беспокоятся. Просто оставляют в интернете объявления о бесплатной раздаче «пожарных» котят. И каждый раз откликается множество желающих.
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