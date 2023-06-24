В Копейске ребенок провалился сквозь перекрытие в заброшенном здании

Фото: Агентство чрезвычайных новостей/t.me

В Челябинской области десятилетний мальчик повредил руку, играя в заброшенном здании.

По словам матери мальчика, двухэтажный ветхий барак в Копейске некоторое время назад расселили. Но доступ к разваливающемуся зданию не перекрыли. 23 июня школьник из любопытства забрался в барак, но игра обернулась серьезными травмами. Мальчик провалился со второго этажа на первый, получил переломы кисти и плеча.

После сообщений о происшествии в соцсетях прокуратура инициировала проверку.

— Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по ограничению доступа посторонних лиц в аварийное здание, — рассказала старший помощник прокурора челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее в Челябинске ребенок потерял часть пальца в беговом колесе.

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