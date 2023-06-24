В Челябинске мотоцикл врезался в иномарку, которая пересекала двойную сплошную

Помощь врачей понадобилась мотоциклисту Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске столкнулись мотоцикл BMW и Kia Rio. Авария произошла утром 24 июня напротив Областного кожно-венерологического диспансера №3 на улице Чичерина.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 63-летний водитель мотоцикла врезался в иномарку. Kia Rio в это время выполняла запрещенный маневр —разворачивалась через двойную сплошную линию дорожной разметки. Машиной управляла 62-летняя женщина.

— В результате ДТП медицинская помощь оказана водителю мотоцикла, — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в Челябинске пострадал велосипедист. В него врезался неизвестны на электросамокате. Самокатчика разыскивают.

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