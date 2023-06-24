В Челябинске открыли новое пространство для граффити

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске появилось третье пространство для свободного нанесения граффити. Уличным художникам отдали стену у дома№10 по Комсомольскому проспекту.

Церемонию открытия новой арт-зоны провели 24 июня, в День молодежи. На стену сразу же нанесли первые рисунки. Опытные мастера провели занятие для начинающих художников.

Как сообщили в мэрии Челябинска, добавить на стену свой рисунок могут все желающие. Но запрещено рисовать оскорбительные картинки и писать бранные слова.

Ранее площадки для граффити открыли в районе остановки «Завод им. Колющенко» и в парке Гагарина.

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