Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинском парке имени Гагарина 24 июня сломалось 28-метровое колесо обозрения, люди застряли в кабинках на высоте.

Эвакуировать пассажиров аттракциона пришлось спасателям по пожарной лестнице. Неожиданные острые ощущения получили 13 человек, в том числе четверо детей. Никто не пострадал.

В Челябинске люди застряли на колесе обозрения

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, колесо остановилось из-за технической неисправности.

В Челябинске люди застряли на колесе обозрения

Напомним, высота аттракциона в парке Гагарина сравнима с высотой девятиэтажного дома. Колесо новое, оно начало работать всего год назад.

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