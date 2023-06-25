Мужчина погиб в ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera под Челябинском

Фото: ГИБДД

Вечером 24 июня в Еткульском районе Челябинской области случилось смертельное ДТП. Как сообщает ГИБДД, 21-летний мужчина выезжал на автомобиле Peugeot 307 со второстепенной дороги и не уступил водителю Porsche Panamera, который двигался по главной. В результате машины столкнулись.

На месте аварии погиб пассажир Peugeot, а двое водителей и еще двое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают личность погибшего. Предварительно ему 20-30 лет.

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