Гильза попала в голову 3-летнего мальчика во время шоу каскадеров в Челябинске

Фото: Новости Челябинска
В Челябинске во время шоу каскадеров пострадал 3-летний мальчик. Инцидент случился около ТРК «Родник». По словам бабушки пострадавшей, в какой-то момент там показывали шоу со стрельбой. Настоящих патронов не было, а вот гильзы – были. Одна из них якобы и угодила в голову ребенка.
После этого семье пришлось ехать в травмпункт, чтобы оказать мальчику помощь. А затем его мама пошла в полицию и написала заявление.
– Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, – уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Судя по информации от организаторов, мероприятие проходило без возрастных ограничений.
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