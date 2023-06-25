В Челябинской области работница ломбарда присвоила больше 700 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Южноуральске поймали работницу ломбарда, которая присвоила больше 700 тысяч рублей. Оказалось, что женщина на протяжении двух лет составляла липовые договоры о выдаче займов, используя данные клиентов. А деньги забирала себе. Таким путем она смогла получить более 500 тысяч рублей.

Кроме этого, сотрудница украла из сейфа золотые украшения. Их оценивают в 275 тысяч рублей. Когда все это выяснилось, против женщины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

– В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов ее незаконных действий, – рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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