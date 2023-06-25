Бастрыкин поручил проверить инцидент с ребенком, который травмировался на шоу каскадеров в Челябинске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с 3-летним мальчиком, который получил травму на шоу каскадеров в Челябинске. По словам родственников пострадавшего, ребенку в голову прилетела гильза. За помощью пришлось обращаться в травмпункт.
– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, – рассказали в Следственном комитете.
В социальных сетях другие челябинцы пожаловались, что во время шоу не было никаких защитных экранов. На зрителей также летели мелкие камешки. При этом возрастных ограничений у мероприятия не было.
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