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НовостиПроисшествия25 июня 2023 10:36

Бастрыкин поручил проверить инцидент с ребенком, который травмировался на шоу каскадеров в Челябинске

Мальчику в голову прилетела гильза
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с 3-летним мальчиком, который получил травму на шоу каскадеров в Челябинске. По словам родственников пострадавшего, ребенку в голову прилетела гильза. За помощью пришлось обращаться в травмпункт.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, – рассказали в Следственном комитете.

В социальных сетях другие челябинцы пожаловались, что во время шоу не было никаких защитных экранов. На зрителей также летели мелкие камешки. При этом возрастных ограничений у мероприятия не было.

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