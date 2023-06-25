Сегодня в Челябинске град уже прошел. Фото: соцсети

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 25 и 26 июня на некоторые районы обрушатся ливни и крупный град. Кроме этого, ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о повышенной вероятности возникновения ЧС. Из-за погодных условий могут возникнуть аварии на линиях энергосистем, а ветер может повалить деревья. Также прогнозируют увеличение количества ДТП, поэтому водителей просят быть предельно осторожными.

Напомним, сегодня в некоторых районах Челябинска прошел ливень и выпал град. Мы опубликовали фото и видео, который жители города выложили в соцсетях.

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