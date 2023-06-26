В Челябинской области начался молодежный форум «УТРО»

Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области начался форум уральской молодежи «УТРО». Он проходит на горнолыжном курорте «Солнечная долина» и собрал 500 участников.

Молодые люди посетят лекции, концерты, спортивные соревнования. В программе форума есть экскурсии, мастер-классы и даже донорская акция.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в первый день фестиваля организовали прием заявок на гранты от «Росмолодежи». Зарегистрировали 108 заявлений от молодых людей, которые готовы защитить свои проекты и побороться за финансирование.

На открытии «УТРА» участников поприветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Рад видеть столько активных людей у нас, на Южном Урале, — сказал губернатор. — У нас очень гостеприимная земля. Сегодня очень много ребят со всей страны, около 30 регионов представлены здесь, есть ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, друзья из Белоруссии и Казахстана.

Команды из разных регионов представляют на форуме свои направления работы. Молодые люди из Челябинской области говорили о педагогике и наставничестве, гости из Ямало-Ненецкого автономного округа — о туризме, команда из Свердловской области — о культуре.

Форум продлится до 29 июня.

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