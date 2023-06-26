В Челябинске убивавшую животных школьницу отправили на принудительное лечение

Суд решил, что девочку нужно лечить без ее согласия и согласия матери
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Центральный районный суд Челябинска отправил на принудительное лечение девочку, которая убивала животных в микрорайоне «Академ Риверсайд». Иск о госпитализации школьницы подала Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1.
— Удовлетворен административный иск о госпитализации несовершеннолетней в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях без ее согласия или без согласия законного представителя, — сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в соцсетях девочку прозвали «живодеркой из Академа». В конце 2021 года школьница жестоко убила котенка. После этого она попала в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Вскоре после выхода из центра школьница сбросила с балкона высотки щенка.
Районное управление соцзащиты пыталось ограничить мать девочки в родительских правах, но суд такое требование не поддержал.
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