В Челябинской области 8-летний мальчик застрял в паровозе

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
В Карталах восьмилетний мальчик забрался в памятник паровозу и застрял там. Освобождать юного любителя старины пришлось спасателям.
Двое друзей решили досконально изучить устройство «исторического» паровоза ЭУ 712-42, установленного на платформе в качестве памятника трудовым заслугам карталинских железнодорожников. Мальчишки осматривали собранную сто лет назад машину со всех сторон, даже снизу. Один из школьников залез под кабину машиниста, а выбраться уже не смог.
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
Друг застрявшего мальчика не растерялся и вызвал по телефону спасателей. Те приехали к памятнику и помогли ребенку освободиться.
Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, применять специальные инструменты не понадобилось, никаких травм мальчик не получил. Происшествие даже не слишком испугало школьников. Пообещав спасателям впредь вести себя осторожней, дети отправились дальше гулять по улице.
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