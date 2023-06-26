В Челябинской области 8-летний мальчик застрял в паровозе

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Карталах восьмилетний мальчик забрался в памятник паровозу и застрял там. Освобождать юного любителя старины пришлось спасателям.

Двое друзей решили досконально изучить устройство «исторического» паровоза ЭУ 712-42, установленного на платформе в качестве памятника трудовым заслугам карталинских железнодорожников. Мальчишки осматривали собранную сто лет назад машину со всех сторон, даже снизу. Один из школьников залез под кабину машиниста, а выбраться уже не смог.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Друг застрявшего мальчика не растерялся и вызвал по телефону спасателей. Те приехали к памятнику и помогли ребенку освободиться.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, применять специальные инструменты не понадобилось, никаких травм мальчик не получил. Происшествие даже не слишком испугало школьников. Пообещав спасателям впредь вести себя осторожней, дети отправились дальше гулять по улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.