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НовостиОбщество26 июня 2023 5:39

Мэр Наталья Котова поручила лучше убирать мусор в Челябинске по выходным

Коммунальщикам придется взяться за очистку контейнерных площадок после вывоза мусора
Елена КОЛЧИНА
Мэр заметила что после отъезда мусоровозов на контейнерных площадках остается мусор

Мэр заметила что после отъезда мусоровозов на контейнерных площадках остается мусор

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова велела подчиненным проследить за уборкой мусора в выходные. По словам главы города, на контейнерных площадках остается много отходов даже после того, как вывозят содержимое баков.

— Надо в следующие выходные будет проверить, — подчеркнула Наталья Котова.

Тщательней следить за очисткой площадок должны будут специалисты регионального оператора по вывозу отходов и управляющих компаний.

— У них есть постоянные сотрудники, у которых скользящий график. Пусть убирают, чтобы не было такого в выходные дни, что около мусорных контейнеров валяется мусор, — сказала Наталья Котова.

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