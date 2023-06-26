Мэр Наталья Котова поручила лучше убирать мусор в Челябинске по выходным

Мэр заметила что после отъезда мусоровозов на контейнерных площадках остается мусор Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова велела подчиненным проследить за уборкой мусора в выходные. По словам главы города, на контейнерных площадках остается много отходов даже после того, как вывозят содержимое баков.

— Надо в следующие выходные будет проверить, — подчеркнула Наталья Котова.

Тщательней следить за очисткой площадок должны будут специалисты регионального оператора по вывозу отходов и управляющих компаний.

— У них есть постоянные сотрудники, у которых скользящий график. Пусть убирают, чтобы не было такого в выходные дни, что около мусорных контейнеров валяется мусор, — сказала Наталья Котова.

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