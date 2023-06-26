В Миассе начался социальный проект по обучению детей ресторанному делу

Фото: ГЛК "Солнечная долина"

В Миассе стартовал новый социальный проект для выпускников сельских школ и детей Миасса, попавших в сложную жизненную ситуацию.

25 июня в Миассе стартовал новый социальный проект для выпускников сельских школ и детей Миасского городского округа, попавших в сложную жизненную ситуацию. Инициаторами проекта выступила АНО «Забота». Автор идеи – Константин Арефьев, бренд-шеф горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Фото: ГЛК "Солнечная долина"

Социальный проект «Высокая кухня и сервис» - это двухмесячные курсы обучения ресторанному делу с бесплатным проживанием на курорте «Солнечная долина». После завершения обучения участники проекта пройдут семимесячную оплачиваемую практику в ресторанах Миасса. По завершении проекта организаторы обещают официальное трудоустройство на одном из известных курортов Миасса.

Для проекта создан специальный учебный центр на базе кафе курорта «Солнечная долина».

Фото: ГЛК "Солнечная долина"

Помимо обучения у бренд-шефа Константина Арефьева, ученики встретятся со спикерами из числа успешных бизнесменов и предпринимателей.

– Данный проект – отличная возможность показать ребятам возможности для развития в родном городе, показать молодежи живыми примерами – уезжать куда-то далеко не обязательно, чтобы добиться чего-то в жизни. С первого же занятия ребята показали большой интерес и вовлеченность в процесс, – отметила Анастасия Борисова, руководитель АНО «Забота».