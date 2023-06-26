В Челябинске 44 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

Фото: В Челябинске 44 стобалльника Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске 44 одиннадцатиклассника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Есть один школьник, который получил по двум предметам наивысшую оценку, — уточнил Сергей Авдеев.

Напомним, в Челябинской области из 5,5 тыс. выпускников четверо сумели сдать на 100 баллов ЕГЭ по обществознанию.

Выпускница из Озерска сдала на 100 баллов сразу два экзамена: по химии и по русскому языку. Девушка рассказала, как ей удалось добиться такого результата.

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