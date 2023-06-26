В Челябинске девушка помяла крышу чужого BMW во время съемок клипа в TikTok

После съемок на крыше остались вмятины. Фото: Интерсвязь

В Челябинске девушка залезла на крышу чужого BMW, чтобы снять клип в TikTok, и помяла ее. Все это случилось на улице Дегтярева, а творческий процесс попал на камеру домофона. Судя по кадрам, девушка пыталась быть предельно аккуратной, даже сняла кроссовки, чтобы не запачкать дорогую машину. Потом несколько секунд помахала руками на крыше иномарки, красуясь перед камерой.

Владелица автомобиля разыскала молодых людей. Оказалось, что после себя они оставили вмятины, женщина написала заявление в полицию.

— Остались вмятины, так что теперь их ждет суд. В полиции оказалось, что за это может грозить уголовная ответственность, — рассказала хозяйка машины.

Она добавила, что молодым людям — 22 года и 18 лет. Видео появилось в социальных сетях, и в комментариях жительница района отметила, что ребята подходили к ней и просились на крышу машины, чтобы снять клип.

— Они ходили по району и спрашивали разрешения акуратно залезть на крышу и снять видео в TikTok. Я не разрешила на свою залезть, они пошли искать того, кто разрешит, — поделилась Эля Калугина.

Видимо, разрешения они так и не дождались, зато дождались темноты и осуществили желаемое.

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