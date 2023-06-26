Из реки в Челябинской области достали мертвого лося, чтобы спасти водохранилище

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области из реки достали тушу лося.

Погибшее животное заметили в реке Большая Тесьма, которая впадает в Тесьминское водохранилище — источник питьевой воды для Златоуста.

Чтобы не загрязнять водохранилище, останки лося решили выловить. Сделать это было непросто. К работе привлекли сотрудников водоканала, пожарных и спасателей.

— Совместными усилиями спасатели Златоустовского отряда транспортировали к берегу погибшее животное, остроповали его и при помощи крана извлекли из воды, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Туша лося была вывезена с территории водоохраной зоны на грузовике и утилизирована на спецплощадке.

Ранее в Златоусте погиб еще один лось. Он случайно забрел на территорию города. Сохатого несколько часов пытались выгнать обратно в лес, пока он не упал замертво от перенесенного страха и полученных травм.

Еще один лось погиб под колесами иномарки на дороге Миасс-Карабаш-Кыштым.

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