В Челябинске в магазины и кафе на Кировке запретили привозить продукты после обеда

Автомобилям с продуктами разрешили подъезжать к кафе и магазинам на Кировке лишь с 8 до 11 часов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске водителям разрешили подвозить товары в магазины и кафе на пешеходной части улицы Кирова лишь с 8:00 до 11:00. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов.

Он уточнил, что в городской администрации составили список предприятий, к которым по Кировке могут подъезжать машины. Перечень передали в МБУ «ЭВИС», которое станет следить за соблюдением правил.

Ранее жители Челябинска пожаловались на машины, разъезжающие по пешеходной улице. Водители выломали ограждения, чтобы попасть на Кировку. Ограждение восстановили, рядом поставили дополнительные вазоны с цветами, а представители мэрии начали ежедневно проверять входную группу.

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