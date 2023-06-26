Сбитый на зебре в центре Челябинска студент умер в больнице

ДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: "Интерсвязь"

В Челябинске умер студент, которого в центре Челябинска сбила LADA Largus. 21-летний молодой человек неделю находился в больнице после ДТП, но травмы оказались слишком тяжелыми, спасти жизнь пациента врачам не удалось.

Водителю LADA теперь грозят более серьезные последствия.

— В настоящее время решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав, — сообщили в УМВД Челябинска.

Напомним, поздним вечером 15 июня двое молодых людей переходили дорогу на пересечении улиц Энгельса и Коммуны. На перекресток выехала LADA. Водитель не сбавил скорость перед зеброй. Одному из студентов удалось разминуться с машиной. Второго после удара об автомобиль подбросило в воздух. Затем молодой человек рухнул на асфальт. ДТП попало на видео.

В полиции после аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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