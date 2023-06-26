В Челябинске в тысяче домов отключат горячую воду с 4 июля

Подачу горячей воды прекратят на две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий этап массовых опрессовок в Челябинске стартует 4 июля. Горячая вода пропадет в 948 многоквартирных домах и 87 частных. Под отключение также попадут 45 детских садов, 19 больниц и поликлиник.

Опрессовка продлится до 18 июля. Она затронет все городские районы за исключением Центрального и Металлургического.

— При проведении испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность, — предупредили в мэрии.

Челябинцев просят не приближаться к местам аварий, если они появятся, и сообщать о «горячих источниках» в диспетчерскую по номеру +7 (351) 246-40-00.

Полные списки адресов, по которым с 4 по 18 июля проведут отключения, можно посмотреть по ссылкам.

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Советский район

Тракторозаводский район

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.