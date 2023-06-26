Суд отправил в СИЗО челябинского депутата Олега Иванова

Депутата задержали в конце 2022 ода. Фото: УФСБ по Челябинской области

Центральный районный суд Челябинска ужесточил меру пресечения депутату Городской думы и гендиректору компании «Альфастрой» Олегу Иванову. Ранее депутат находился под домашним арестом, но теперь его отправили в СИЗО. Как сообщили в суде под стражей Олег Иванов пробудет до 21 августа.

Депутата задержали в конце 2022 года. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве, подделке документов и неправомерном обороте платежей.

Фирма «Альфастрой» долгое время получали многомиллионные контракты на строительные работы. Неоднократно исполнение этих контрактов приводило к скандалам. В ноябре 2022 года фирма попыталась объявить себя банкротом, но суд не позволил это сделать.

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