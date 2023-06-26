В Златоусте женщина получила 10 лет колонии за убийство пенсионерки с деменцией

Женщину отправят в колонию общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 26 июня, закончился суд по делу 42-летней жительницы Златоуста, которую признали виновной в убийстве матери своего сожителя. 76-летняя пенсионерка давно страдала деменцией и была уже не в состоянии ни обслуживать себя, ни понимать, что происходит вокруг нее и, соответственно, оказывать сопротивление.

Осужденной это было известно, и тем не менее, 11 марта 2022 года она убила ее из-за личного конфликта. Женщина схватила нож и нанесла не менее шести ударов ножом. Все это она сделала под алкоголем.

— Женщине назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговор пока не вступил в законную силу, сторона защиты может подать апелляцию.

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