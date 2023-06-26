В Челябинске на этой неделе ограничат движение на нескольких улицах из-за ремонта

Ремонт одновременно идет на нескольких улицах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мэрии Челябинска сообщили, на каких улицах будет идти ремонт на неделе с 26 июня по 2 июля. Водителей просят внимательно следить за знаками: на всех участках, де обновляют асфальт, движение ограничено.

Дорожные работы в ближайшие дни продолжатся на проспекте Ленина, улицах Блюхера, Братьев Кашириных, Богдана Хмельницкого, Новомеханической, Рождественского и Сталеваров.

Вдобавок по проекту «Дорожный рывок» начнут ремонтировать участок автодороги А13 от Уфимского тракта до путепровода.

— Планируем начать ремонт улиц Героя России Молодова, 32-й годовщины Октября, Яблочкина, Крылова, — перечислил председатель городского Комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Напомним, в Челябинске ограничили тремя часами время, когда водителям разрешено подъезжать к магазинам и кафе на Кировке.

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