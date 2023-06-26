В Пласте нашли родственников ветерана, чей орден случайно откопали в огороде

Фото: «Знамя октября»

В Пласте нашли родственников ветерана, чей орден случайно обнаружили в селе Демарино. Об этом сообщает издание Hornews.com. Несколько лет назад мальчишка играл в огороде и увидел на земле неизвестный медальон. Отнес родителям: оказалось, что перед ними орден Славы третьей степени.

Долгое время они пытались найти владельца, но безуспешно. Единственной зацепкой был серийный номер – № 430402. В преддверии Дня Победы о находке написали в газете Пластовского района «Знамя Октября», а ее главный редактор отправила запрос в Подольский архив Министерства обороны. И недавно ей ответили.

— Установлено, что орден вручен дорожнику 64 отдельного дорожного эксплуатационного батальона Ленинградского фронта рядовому Перчаткину Егору Васильевичу, 1908 года рождения, уроженцу Челябинской области, — говорилось в сообщении.

Указали и адрес ветерана на 1952 год: село Кукушка, в 15 км от Демарино. Там нашлись родственники владельца ордена, в том числе — родная внучка Любовь Петровна Перчаткина. Она бережно хранит всю память о героическом прошлом своего дедушки: тут и медаль «За оборону Ленинграда», и «За Отвагу», и «За победу над Германией». Есть и орденская книжка, до недавнего времени пустая, с таким же номером, как и у найденного ордена.

Как он мог попасть на огород в соседнем селе? Никто не знает. Но это и не важно: Любовь Петровна благодарна, что потерянная награда наконец-то вернулась к семье владельца.

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