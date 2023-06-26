Не спешите прятать зонтики: метеорологи рассказали, когда в Челябинскую область вернется теплая погода

В Челябинскую область в конце недели вернется жара, но дожди не закончатся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинскую область идет потепление. При этом дожди ослабнут, но не прекратятся.

Метеорологи предсказывают осадки в большинстве районов Южного Урала в ночь с 26 на 27 июня. В западной части региона дожди будут небольшими, а в восточной — более сильными. Возможны даже грозы.

Небольшие дожди могут пройти и днем во вторник. Столбик термометра поднимется только до отметок в +16, +21 градуса.

В среду 28 июня осадки прекратятся, останется лишь переменная облачность. Днем температура поднимется до +20, +25 градусов. Долго радоваться мягкой летней погоде не получится. Уже в четверг снова закапают дожди. Зато прохлада не вернется: днем 29 июня обещают от +21 до +26 градусов.

Возможны осадки и в субботу 1 июля. Зато в этот день воздух разогреется до 29 градусов.

Напомним, накануне в Челябинске прошел ливень с градом.

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