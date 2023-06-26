Южный Урал ждет «Бажовский» уик-энд

Бажовка ежегодно объединяет более 500 мастеров и 200 творческих коллективов. Фото: Олег Каргаполов

Масштабное мероприятие ежегодно объединяет более 500 мастеров традиционных промыслов и ремесел, более 200 творческих коллективов народного творчества.

В этом году Бажовка открывает новые страницы своей истории. Яркая детская интерактивная площадка ждет семей с детьми. Традиционные и популярные игры для детей всех возрастов будет проводить лучшая анимационная команда России - «Гвардия зеленых человечков». Для журналистов вновь организаторы проведут веселую эстафету «Бег с коромыслами». На берегу реки Кабанки раскинет свои веники «Баня Град» и лучшие мастера парения области щедро поделятся своими умениями.

Фото: Олег Каргаполов

В Мастеровой слободе традиционно можно посетить более 150 мастер-классов ремесленников со всей России и увидеть Вышитую карту Челябинской области. Здесь же пройдет конкурс традиционного костюма «Сряда», и, конечно, «Битва гончаров». На глазах у гостей фестиваля десятки ткачих, гончаров, мастеров по дереву и швей будут соревноваться в командном первенстве.

Фото: Олег Каргаполов

Улица подворий народов Урала – «Уральское поселение» в этом году заиграет новыми гранями. В 2023 году гостей ждут 25 подворий русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Здесь можно будет заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени. Каждый сможет увидеть их убранство, познакомиться с предметами быта. Пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, дегустации. Благодаря поддержке Министерства культуры РФАНКО «Культурапласт» выиграли Грант на оформление и организацию этой площадки. Здесь же пройдет и Конкурс игровых программ для детей и взрослых.

На главной сцене традиционно выступят ансамбль «Ариэль» и Государственный оркестр народных инструментов «Малахит». Гостем вечерней программы 1 июля станет ансамбль «Цветень» из города Кургана.

Карта Бажовского фестиваля

Полная программа Бажовского фестиваля размещена на сайте.