Челябинская области принимает уральский молодежный форум «УТРО»

В Год педагога и наставника Челябинская область проводит главное молодежное событие Урала. Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер встретился с делегацией Челябинской области на форуме уральской молодежи «УТРО». На встрече обсудили вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства, гранты для молодежи и проекты ребят.

Губернатор подчеркнул, что для воспитания поколений важны достойные педагоги и наставники, которые смогут помочь на пути становления каждой личности.

— Это те люди, которые определяют судьбу. Хочу сказать, что своих родителей считаю наставниками, — рассказал Алексей Текслер. — На каждом этапе были еще наставники, на школьном этапе могу вспомнить своего тренера по плаванию, учителя по русскому языку, ректора института. Эти люди определили мой путь. Желаю, чтобы в жизни каждого человека были такие наставники.

Губернатор выразил уверенность, что такие мероприятия как «УТРО» важны для молодых людей, они приносят новые инициативы и полезные проекты, которые будут обязательно поддержаны регионом.

Форум уральской молодежи «УТРО» вошел в линейку Всероссийской форумной кампании Росмолодежи вместе с «Евразия Global», «Таврида» и «Территория смыслов».