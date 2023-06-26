Приедут из Лаоса и Зимбабве: на «Расулевских чтениях» выступят более 1000 человек

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7-8 июля в Троицке Челябинской области пройдет Международная ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». В этом году темой научного форума стала «Традиционные конфессии на защите Отечества и духовных ценностей».

На пресс-конференции в «Гранада Пресс» организаторы рассказали о том, какую важную роль сейчас играет укрепление межконфессионального и межнационального диалога.

— Конференцию мы видим уже не только как изучение наследия Расулева, наследия традиционного, отечественного ислама, направленного на самосовершенствование, направленное на мирное сосуществование со всеми традиционными конфессиями, со всеми народностями, — отметил начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

Сейчас идет тесная работа с разными регионами страны. На конференции будет выступать более тысячи человек, и многие участники из других стран, таких как Лаос, Зимбабве, Казахстан, Таджикистан, Иордания и другие.

Ринат Раев, главный муфтий УрФО, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей, углубился в историю создания научного форума и поведал о фактах из жизни религиозного деятеля, педагога и просветителя Зайнуллы Ишан хазрата Расулева, которому и посвящена конференция. Он рассказал также о бурных темпах развития факультетов востоковедения и религиоведения.

Задачи, которые ставят перед собой организаторы конференции: развитие исламского образования и сохранение историко-культурного наследия Зайнуллы Расулева, а также профилактика религиозного экстремизма.

— Традиционно, конференцию «Расулевские чтения» мы стараемся делать интересной для всех участников. Ключевыми блоками у нас являются религиозный и научный. Те люди, которые искренне исповедуют ислам, кто глубоко изучает его, получит возможность пообщаться с потомком пророка Мухаммеда, — отмечают организаторы.

Спикеры приглашают посетить научный форум, объявляя о том, что после будут культурные мероприятия, а именно, концерт. Больше информации можно узнать на сайте.

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