В Челябинске завели уголовное дело из-за ребенка, который лишился кончика пальца на аттракционе

В настоящий момент аттракцион законсервирован. Фото: СУ СКР по Челябинской области

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту инцидента в Арт-сквере, где ребенок лишился кончика пальца. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются виновные лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасного режима пребывания детей на территории объекта, — уточнили в ведомстве.

Сейчас аттракцион законсервирован. Виновникам может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 2 июня в «Арт-сквере». Ребенок залез в беговое колесо и, судя по всему, неудачно поставил палец. В итоге часть мизинца буквально срезало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гильза попала в голову 3-летнего мальчика во время шоу каскадеров в Челябинске

Мама пострадавшего написала заявление в полицию (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.