В Челябинске задержали вандала, поломавшего надгробия на Градском кладбище

Всего было повреждено 39 надгробий. Фото: Челябинск с огоньком/t.me

В Челябинске задержали 21-летнего вандала, который на прошлой неделе поломал надгробия на Градском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

— Раскрытие столь циничного преступления было взято на особый контроль руководством регионального главка полиции, к работе были подключены наиболее опытные сотрудники оперативных служб, создана специализированная следственно-оперативная группа, — отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений). Свою вину молодой человек полностью признал, а в содеянном раскаялся.

Напомним, смотритель кладбища обнаружил множество поврежденных памятников 22 июня. Оказалось, что вандал повалил на землю 31 надгробие, а еще 8 памятников частично поломал.

СПРАВКА

Преступление по ч. 1 ст. 244 УК РФ наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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