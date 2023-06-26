На расширение Арт-сквера в Челябинске выделили 46 млн рублей

Фото: предоставлено «Комсомолке»

Администрация Челябинска ищет подрядчика для расширения Арт-сквера. За работы готовы заплатить 46 млн рублей. Информация о проведении аукциона опубликована на портале Госзакупок, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Расширять общественное пространство планируют до улицы Свободы за счет прилегающего пустыря. Подрядчику в ходе работ потребуется обновить подземные коммуникации и сделать ландшафтный дизайн с холмами. Также ему предстоит проложить мощенные дорожки, провести озеленение территории, подготовить площадку под скульптуры и построить роллердром-каток.

Сдать готовый объект необходимо до 1 октября текущего года. Качество работы будет защищено гарантийным сроком.

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