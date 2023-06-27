На северо-западе Челябинска 27 июня не будут работать светофоры

В мэрии призвали водителей и пешеходов к осторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 27 июня отключили два светофора на улице Братьев Кашириных.

С 8:00 перестали автоматически регулировать движение на перекрестках Братьев Кашириных с улицами Косарева и Краснознаменной.

Как сообщили в мэрии Челябинска, отключение плановое. Без красных и зеленых сигналов автомобилистам придется обходиться весь день. Снова запустят светофоры лишь в 18:00.

Напомним, доставляющим товары водителям разрешили подъезжать к кафе и магазинам на Кировке только по утрам.

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