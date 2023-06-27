Уроженец Челябинской области будет руководить агропромышленным комплексом Ямала

Андрей Рубашин. Фото: правительство ЯНАО

Уроженец Челябинской области Андрей Рубашин возглавил департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Андрею Рубашину 50 лет. Он родился в Карабаше, но последние 13 лет прожил на Ямале. По первому образованию Рубашин зоотехник, по второму — юрист. В департаменте АПК он проработал семь лет в должности первого заместителя главы.

Ранее губернатор ЯНАО наградил Андрея Рубашина региональной медалью «За борьбу с браконьерством».

Напомним, почетным гражданином Челябинской области сделали бывшего российского вице-премьера Виктора Христенко. Христенко — уроженец челябинска и выпускник ЮУрГУ.

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